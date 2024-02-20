Вилейчанин, который в тиктоке поздравил Украину с Днем независимости, снова на сутках

Суд арестовал на 15 суток жителя Вилейки Андрея Кудика, который в октябре получил административный арест за поздравление Украины Днем Независимости, пишет «Вясна».

Мужчина отбывает арест в вилейском ИВС. По какой статье сейчас Кудик получил сутки — неизвестно. Связь с вилейчанином пропала 15 февраля.

19 октября суд арестовал Кудика по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). Причиной стало поздравление Украины с Днем Независимости, которое мужчина опубликовал в тиктоке 24 августа.

В суде он вину не признал и сказал, что выложил видео после того, как увидел, что с праздником Украину поздравил Александр Лукашенко.

В феврале 2022 года суд приговорил вилейчанина к 2 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В июле 2023 года он вышел на свободу.