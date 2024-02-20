В колонии умер активист Игорь Ледник, осужденный за «клевету на Лукашенко»

В колонии умер бывший член партии БСДП, 63-летний активист Игорь Ледник, сообщает телеграм-канал Беларуской социал-демократической партии.

Ледника задержали 12 апреля 2022 года и осудили на 3 года за клевету в отношении президента (часть 2 статьи 367 УК). Активист отбывал наказание сразу в ИК №15 Могилева, затем его перевели в бобруйскую колонию №2.

Согласно материалам дела, Ледник с июня по декабрь 2020 года предоставил для публикации в издании «Позиция» статью с заголовком «Международно признанный нейтралитет Беларуси — гарантия безопасности в регионе ОБСЕ». Этот материал опубликован 28 декабря 2020 года.

Суд решил, что в материале содержались «заранее недостоверные сведения, порочащие и унижающие честь и достоинство Лукашенко, сопряженные с обвинением в особо тяжких преступлениях, в том числе против безопасности человечества».

В тюрьме состояние здоровья Ледника ухудшилось, пишет БСДП, ему была сделана операция на желудочно-кишечном тракте. Мужчина имел инвалидность 2-ой группы из-за проблемы с сердцем.

18 июля 2022 года суд Борисовского района признал фейсбук Игоря Ледника «экстремистскими материалами».

Игорь Ледник — член БСДП из Борисова. Активист выступал за ликвидацию Союзного государства Беларуси и России и считал, что Будапештский меморандум был нарушен в Беларуси после разгона Верховного Совета ХІІІ созыва, что привело к установлению в Беларуси диктатуры, сближению ее с Россией и подрыву европейской безопасности в регионе.

Это пятая смерть политзаключенного в колонии.

Обновлено в 14.30. Добавлена информация о переводе Ледника с могилевской колонии в бобруйскую.