Документальный фильм беларусов о насилии получил награду в Берлине

Документальный фильм «Родина» беларуских режиссеров Анны Бадзяки и Александра Михалковича получил награду Cinema for peace 2024 в Берлине, пишет телеграм-канал «Священный Белавуд».

Фильм «Родина» исследует систему власти в Беларуси через насилие в армии и на протестах 2020 года. В прошлом году фильм беларуского режиссера Алексея Полуяна «Смелость» на этом же фестивале получил премию Best Political film.

Cinema for Peace — некоммерческая организация, основанная в 2002 году в Берлине в ответ на террористические атаки 11 сентября 2021 года.