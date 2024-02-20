Финский производитель пива Olvi хочет продать «Лидское пиво», но не может из-за указа Лукашенко

Финский производитель пива и напитков Olvi не может получить разрешение на продажу акций своей дочерней компании в Беларуси — «Лидское пиво» — из-за попадания в «черный список» компаний с капиталом из «недружественных стран». Об этом говорится в отчете финской группы компаний за 2023 год, на которое обратило внимание издание «Беларусы и рынок».

В 2022 году на фоне начала войны в Украине Olvi объявила о прекращении экспорта пива и напитков на российский рынок и намерениях продать свой беларуский актив — «Лидское пиво». Летом того же года «Лидское пиво» было включено правительством Беларуси в перечень иностранных активов, ограниченных к продаже.

Во втором квартале 2023 года после специальной проверки Комитета государственного контроля на «Лидское пиво» был наложен штраф в размере 12,2 млн евро. Финны его заплатили и объявили, что снимают с повестки дня переговоры о возможной продаже бизнеса в Беларуси. Об этом они сообщили в отчете холдинга за первый квартал 2023 г.

В отчете говорится, что Olvi вынуждена продолжать работу в Беларуси в «значительной неопределенности». Которая, в свою очередь, обусловлена «ослаблением обменного курса, непредсказуемостью операционной среды и местного законодательства, торговыми санкциями и функционированием финансовых операций со странами Запада».

31 октября Александр Лукашенко подписал Указ № 386, который вносит изменения в указ от 14 марта 2022 года «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». В указе говорится, что компании, которые Совмин внес в список юрлиц с «недружественным» иностранным капиталом, нельзя реорганизовывать. Согласно документу, «лицам из недружественных государств» запрещен выход из состава участников юрлица, они также не могут регистрировать новые юрлица, созданные в результате реорганизации компаний из списка и вносить в устав юрлица изменения, связанные с их реорганизацией, отчуждением акций «недружественными» инвесторами или выходом таких инвесторов из бизнеса.