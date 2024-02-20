Минчанина арестовали на 15 суток за пикетирование наклейкой с гербом «Погоня» на телефоне

Суд Ленинского района Минска арестовал беларуса на 15 суток за пикетирование наклейкой с изображением герба «Погоня» на телефоне (часть 1 статьи 24.23), пишет «Зеркало» со ссылкой на банк судебных решений.

Согласно постановлению суда, 30 января минчанин шел по улице Янки Лучины и демонстрировал наклейку с гербом «Погоня» «неограниченному кругу лиц». На суде был свидетель, который подтвердил, что у обвиняемого была наклейка с «Погоней» на чехле телефона.

Беларус не признал свою вину в том, что это был пикет. По его словам, чехол он нашел на улице неделю назад и наклейку просто забыл отклеить.

1 февраля минчанину назначили 15 суток ареста.