Милиционеры задержали беларуса за участие в протестах в 2020 году и разжигание розни в телеграме

Приближенный к силовикам телеграм-канал Книга «ГУ "База"» опубликовал видео с задержанным за участие в протестах беларусом.

На видео мужчина говорит, что участвовал в митингах в 2020 году и писал в телеграме сообщения «агрессивного характера в отношении сотрудников милиции и представителей власти».

Также беларус сказал, что его задержали дома по статьям о разжигании розни (статья 130 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК).