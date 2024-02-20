Политзаключенного на химии оштрафовали на 1000 рублей за помощь, полученную от инициативы INeedHelpBY

1 февраля суд Оршанского района оштрафовал политзаключенного Дениса Сергеева на 1000 рублей по статье о нарушении законодательства об иностранной помощи (часть 2 статьи 24.15 КоАП), пишет «Віцебская Вясна».

Также беларуса обязали вернуть компенсацию в размере полученной помощи.

Согласно постановлению суда, Сергеев связался с представителями INeedHelpBY, рассказал о своей уголовной статье и ему отправили помощь.

В ноябре 2020 года Дениса Сергеева приговорили к 3 годам домашней химии по статье о насилии либо угрозе насилия в отношении милиционера (статья 364 УК). Прокурор посчитал наказание слишком мягким и Верховный суд заменил наказание на химию.

С 13 сентября 2021 года беларус отбывает наказание в ИУОТ в Минске.