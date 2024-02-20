В Ивье 42‑летнюю женщину приговорили к 5 годам колонии за избиения и издевательства над годовалым сыном

Суд Ивьевского района приговорил 42-летнюю женщину к 5 годам колонии за истязание (часть 2 статьи 154 УК) и умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (часть 2 статьи 149 УК) своему годовалому ребенку, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По информации ведомства, беларуска с июля по сентябрь 2023 года избивала своего сына: наносила ему удары по всему телу и душила. Женщина прикручивала обувь ребенка шурупами к полу и заставляла его стоять в ней. При попытках ребенка поменять положение, обвиняемая избивала его.

В сентябре 2023 года в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая ударила сына 16 раз по голове и телу, а затем обхватила ребенка за плечи и трясла его.

Женщину приговорили к 5 годам колонии общего режима и оштрафовали на 150 базовых величин.