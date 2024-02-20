В Кобрине подросток с украинским паспортом хотел отказаться от беларуского гражданства; ему помешал военкомат

В Кобрине несовершеннолетний сын украинца и беларуски получил украинское гражданство и решил отказаться от беларуского паспорта. Родители подали заявление в РОВД, но получили отказ, пишет «Зеркало» со ссылкой на банк судебных решений.

В 2023 году подросток получил украинское гражданство. Отец мальчика — украинец с беларуским видом на жительство. 23 сентября 2023 года родители написали в РОВД заявление на регистрацию утраты ребенком гражданства Республики Беларусь, приложили нотариально заверенное согласие сына.

Спустя два месяца РОВД отказал родителям в заявлении в связи с наличием у подростка «неисполненного обязательства перед Республикой Беларусь». В милиции матери ребенка сказали, что выход из гражданства остановил военкомат.

Женщина выяснила, что 27 октября военкомат отказал выдавать справку о согласии на выход ее сына из гражданства. В обосновании была ссылка на конситуцию, где говорится, что «защита Республики Беларусь — обязанность и священный долг гражданина».

Родители подали жалобу в военкомат Брестской области, но и он отказал. Тогда пара пошла в суд. Он также отказал семье в удовлетворении жалобы.