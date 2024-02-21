В сеть утекли данные о заказах и телефонные номера пользователей перевозчика Atlas Bus, сообщается на сайте компании.

«Служба информационной безопасности Атлас Бас выявила утечку данных о заказах в сервисе, в связи со взломом. В интернет попали номера телефонов наших клиентов и техническая информация о заказах: дата создания, состав и другие подробности. Утечка не коснулась банковских и платёжных данных, логинов и паролей — они в безопасности. Приносим искренние извинения за случившееся», — сообщается в обращении.

В ноябре стало известно об уголовном деле о неуплате налогов, которое КГБ завел против компании. Среди обвиняемых и подозреваемых 20 человек. По версии КГБ, они сформировали «преступную схему»: объединили более 300 перевозчиков и дали им доступ к клиентским базам, а взамен попросили передавать неучтенную наличку.