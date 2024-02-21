Фонд Bysol и Ассоциация беларуского бизнеса за рубежом к 8 марта открыли сбор на помощь для политзаключенных женщин

Фонд солидарности Bysol и Ассоциация беларуского бизнеса за рубежом к 8 марта открыли сбор средств на помощь политзаключенным женщинам. Всего планируют собрать 10 тысяч евро.

«8 сакавіка — гэта дзень зусім не пра кветкі ці пра "ўпрыгожванне калектыву". Гэты дзень прысвечаны вялізнаму ўнёску жанчын у сацыяльную, палітычную і эканамічную сферы жыцця», — пишут авторы кампании.

Средства будут собирать до 9 марта, а полученные деньги переведут семьям политзаключенных, которые уже обращались за помощью в фонд.

Переводы небезопасно делать из Беларуси и с использованием карт беларуских банков. Осторожно стоит относится и к платформе PayPal.