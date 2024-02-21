«Киберпартизаны» слили список сотрудников филиала Роскомнадзора, отвечающего за цензуру
«Киберпартизаны» слили список сотрудников филиала Роскомнадзора, отвечающего за цензуру
21 февраля 2024, 19:48
 
 
 
 
 

Беларуское хакерское сообщество «Киберпартизаны» опубликовало список сотрудников главного радиочастотного центра, который выполняет контрольно-надзорные и регуляторные функции Роскомнадзора.

О взломе базы ГРЧЦ активисты сообщали еще в ноябре 2022 года, но полный список тогда не публиковался. В списке содержатся имена, номера телефонов, должности и адреса 206 сотрудников центра.

«Эта информация пригодится журналистам, расследователям, осинтерам и другим специалистам, которые работают с данными», — заявили хакеры.

Коллаж: «Киберпартизаны»

     