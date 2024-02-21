Суд приговорил семейную пару Каражан к 2,5 годам домашней химии

18 января суд Советского района Минска приговорил семейную пару — Виталия и Оксану Каражан — к 2,5 годам домашней химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна». Известно о приговоре стало спустя месяц.

Согласно обвинению, в 2020 году супруги выходили на проезжую часть на проспекте Победителей и улице Ленина. До суда их отпустили под залог в 16 600 рублей на двоих.

16 февраля пару внесли в перечень граждан, причастных к «экстремистской деятельности».