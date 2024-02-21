Суд приговорил пенсионерку Зинаиду Казак к 4,5 годам домашней химии; в деле 28 эпизодов оскорбления силовиков

26 января суд Ленинского района Минска приговорил 68-летнюю Зинаиду Казак к 4,5 годам домашней химии по статьям об оскорблении судьи (статья 391 УК), Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), угрозе применения насилия к милиционеру (статья 364 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, в деле 28 эпизодов. С декабря 2020 году по середину 2021 года в телеграм-каналах женщина комментировали действия прокуроров, судей, милиционеров, бывшего министра внутренних дел Юрия Караева и других силовиков.

После задержания в октябре 2023 года женщина была переведана под домашний арест. На суде она частично признала вину.

Кроме ограничения свободы Казак оштрафована на 8 000 рублей.