Силовики задержали ипэшника, который хотел «собирать данные о членах избирательных комиссий»

Провластный телеграм-канал «Книга Гу "База"» опубликовал видео о задержании ипэшника, которого обвиняют в связи с инициативой «Коалиция протестных дворов».

На камеру задержанный говорит, что с ним связались люди, которые просили его «собирать данные о членах избирательных комиссий, подготавливать людей для наблюдательной деятельности и дальнейших провокаций на избирательных участках».

Чем конкретно занимался мужчина, неизвестно. В ролике используют скриншоты сообщений от инициативы «Коалиции протестных дворов». 20 февраля объединение заявило, что силовики начали «кампанию по дискредитации и дезинформации», и приложили скриншот с названиями фейковых каналов КПД.

В ноябре КГБ признал «Коалицию протестных дворов» «экстремистским формированием». Его участниками ведомство назвало Дениса Баранова и Виталия Иванова.