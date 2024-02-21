С 1 марта Литва закроет КПП «Райгардас — Привалка» и «Лаворишкес — Котловка» на границе с Беларусью

Литовское правительство решило закрыть два пропускных пункта на границе с Беларусью. Речь идет о станциях «Райгардас — Привалка» и «Лаворишкес — Котловка», пишет литовское медиа Delfi.

Их работа будет прекращена с 1 марта 2024 года. Движение будет закрыто и для транспорта, и для пешеходов. В пунктах «Медининкай — Каменный Лог» и «Шальчининкай — Бенякони» ограничат движение пешеходов и велосипедистов, пишет литовский портал.

«Правительство также согласилось постепенно уменьшать число разрешений на перевозку пассажиров на автобусах — как белорусским, так и литовским перевозчикам, ограничить посадку и высадку пассажиров на ж/д станции "Кена"», — уточняет Delfi.

Решение об ограничениях на ж/д станции «Кена» принято, чтобы контролировать поток людей, проезжающих через Калининград, уточнил литовский портал LRT.

Министерка внутренних дел Литвы Агне Билокайте заявила, что закрытие двух пунктов является «своевременным и необходимым», так как в соседних странах на границе с Беларусью работают по одному пункту пропуска, а в Литве — четыре. После изменений их останется два — «Медининкай — Каменный Лог» и «Шальчининкай — Бенякони».

Власти Литвы уверены, что это позволит решить проблемы национальной безопасности, контрабанды и нарушения международных санкций.

18 августа Литва закрыла сопредельные Беларуси пограничные пункты «Шумскас — Лоша» и «Тверячус — Видзы».