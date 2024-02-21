Силовики задержали четырех человек, работающих в представительстве LG в Беларуси

Силовики отчитались о задержании четырех человек, работающих в представительстве компании LG в Беларуси. Видео с ними опубликовал провластный телеграм-канал «Книга "ГУ"БАЗА"».

На милицейском видео девушка в светлом худи представляется менеджером по продажам, называет свою зарплату и говорит, что в 2020 году три раза «посещала воскресные марши». «Медиазона» нашла страницу «ВКонтакте» девушки, там она подписана как Анастасия Малевич.

Вторая девушка работает менеджером по персоналу. Летом 2020 года она была на митинге, писала комментарии в дворовом чате и «принимала участие в чаепитии».

Мужчина в черной куртке тоже называет свою зарплату и рассказывает, что «поддался общим сообщениям» и в сентябре 2020 выходил на проезжую часть. «ВКонтакте» он подписан как Александр Самойлович. Второй мужчина в коричневой кофте говорит, что в 2020 году «поддался влиянию толпы и бегал», а на машине у него были наклейки с гербом «Пагоня».

«Слишком хорошая жизнь. Была», — пишут силовики в ответ на слоган компании «Life's good».