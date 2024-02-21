«Бюро»: принадлежащие беларусам компании в обход санкций поставляют в Россию оборудование для изготовления авиабомб

Компании, которые принадлежат гражданам Беларуси, в обход санкций поставляют в Россию оборудование для изготовления авиабомб, следует из расследования проекта «Бюро».

Журналисты выяснили, что в марте 2021 года одним из ключевых поставщиков компании «ОСТЕК», которая помогала модернизировать производство авиабомб для дронов в российском Центральном научно-исследовательском институте химии и механики, являлась польская компания Inter-Trans.

Эта компания полностью подконтрольна немецкой логистической компании BMA Spedition, владельцем которой был беларуский бизнесмен Евгений Костюк (72%). На 18% компанией владело предприятие «БелМагистральАвтоТранс», которое подконтрольно беларусскому правительству.

В 2021 и 2022 годах компании из группы «ОСТЕК» ввезли в Россию оборудование для производства полупроводников и микросхем стоимостью более $20 млн. $8 млн из них — после начала полномасштабного военного вторжения в Украину.

В 2023 году минфин США ввел санкции против «ОСТЕК», Inter-Trans, BMA Spedition и их бенефициара Евгения Костюка. После этого бизнесмен передал свою долю в BMA Spedition жене и дочери, а «БелМагистральАвтоТранс» вышла из числа владельцев.

«Но, по сути, год до введения масштабных санкций, пока шла война в Украине, беларуское правительство через "БелМагистральАвтоТранс" и беларус Евгений Костюк снабжали Россию техникой для военной промышленности», — утверждают расследователи.

Другая беларуская компания — «Тефида» — по поручению казахстанской компании «КБР-Технологии», поставила для группы «ОСТЕК» и связанных с ней компаний оборудование для производства электронных компонентов стоимостью в $5 млн долларов с марта по августа 2023 года. В 2022 году — на сумму в $700 тыс.

Владелицей компании является беларуска Марина Космач, руководителем — ее брат Александр Шибко. Компания появилась в мае 2022 года. Благодаря коллегам из казахстанского издания «Власть» удалось узнать, что «КБР-техногии» связана с ключевой владелицей BMA Spedition Ольгой Хеттих.

Хеттих — дочь дочь экс-директора беларуского государственного предприятия «БелМагистральАвтоТранс» и бывшего главного бенефициара Inter-Trans Евгения Костюка.

«Вы для меня открыли Америку», — сказала Космач насчет поставок оборудования в Россию.

Александр Шибко по телефону ответил, что «накладных ни на какую санкционку не подписывал» и компания была «складом временного хранения». Журналисты пишут, что у них есть документы, согласно которым компания должна была не только хранить, но и поставить груз в Россию.