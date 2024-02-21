Жителя Березы арестовали на 7 суток за вымпел «Погони» на зеркале заднего вида в машине

Суд Березовского района Брестской области арестовал местного жителя на 7 суток по статье о «несанкционированном пикетировании» (часть 1 статьи 24.23). Постановление суда заметило «Зеркало».

Задержали его 2 января, но суд прошел 5 февраля. У горожанина в машине на зеркале заднего вида заметили вымпел с гербом «Погони». В документе сказано, что ранее его задерживали за распространение «экстремистских» материалов.

На суде мужчина свою вину не признал. Он сказал, что использовал символ не для выражения политических взглядов, а «как элемент исторической памяти».