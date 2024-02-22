Великобритания ввела санкции против двух беларуских предприятий

Великобритания ввела новые санкции против России в связи со второй годовщиной начала полномасштабной войны в Украине. В список попали беларуские предприятия: ОАО «Планар» и «Завод точной электромеханики», говорится на gov.uk.

«Планар» — предприятие, которое занимается разработкой и поставкой специализированного технологического оборудования для технологий в микроэлектронике.

«Завод точной электромеханики» занимается разработкой вооружения, модернизации управляемых и неуправляемых ракет и реактивных снарядов.