Канал силовиков опубликовал видео с фотографом Сергеем Борисовым, на котором он извиняется за интервью «экстремистскому» медиа

Провластный телеграм-канал «Шестой регион» опубликовал видео с могилевским фотографом Сергеем Борисовым. На видео он говорит, что «сотрудничал с 6tv.by», вероятно, имея ввиду издание 6TV Bielarus, которое власти считают «экстремистским формированием».

На видео Сергея Борисова показывают на фоне заставки программы «Давай поженимся».

«Когда-то я занимался всякой ерундой, сотрудничал с 6tv.by, давал им интервью, и хотел, чтобы кто-то другой победил, а не наш президент», — говорит Сергей Борисов.

Авторы провластного канала опубликовали также несколько фото Сергея, в том числе — с уличного шествия в футболке «Страна для жизни».

Что сейчас с активистом и в чем его обвиняют — неизвестно. Авторы канала утверждают, что «после оформления процессуальных действий активист остался на свободе».