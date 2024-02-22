Чехия ввела бессрочный запрет на выдачу виз беларусам и россиянам

Чехия ввела бессрочный запрет на выдачу виз для беларусов и россиян, такое решение в среду 21 февраля приняло правительство страны, пишет Чешское агентство печати.

Ранее с предложением прекратить выдавать визы беларусам и гражданам РФ выступал МИД Чехии.

При этом, по словам премьер-министра страны Петра Фиала, в Чехии должны быть созданы условия «для работы оппозиции или студентов, которые не хотят иметь ничего общего с режимами России и Беларуси».

Постановление правительства Чехии не коснется граждан, уже имеющих ВНЖ. Кроме того, исключение составляют краткосрочные визы для родственников граждан Чехии.

Запрет на выдачу виз россиянам и беларусам существовал раньше, однако он был временным, и заканчивался в марте 2024 года. Он распространялся также на граждан Беларуси и России, имеющих и паспорт какой-либо другой страны.