Матери Алексея Навального показали тело сына, но не отдают его, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По словам матери политика, у следователей готовы все медицинские и юридические документы. Однако тело сына родным не отдали.

«Они шантажируют меня, ставят условия, где и как должен быть похоронен Алексей», — рассказала Людмила Навальная на ютуб-канале команды Алексея Навального.

Она объяснила, что решила записать видеоролик, так как следователи начали ей угрожать «сделать что-то» с телом Алексея, если она не согласится на тайные похороны.

В медицинском заключении о смерти, показанном матери Навального, сказано, что его причины смерти — естественные, сообщила Кира Ярмыш.