Силовики задержали жителя Брестской области за оскорбления представителей власти во время выборов

В Брестской области силовики задержали мужчину за оскорбления представителей власти во время выборов, видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «ПЕРВЫЙ РУБЕЖ».

На камеру задержанный говорит, что оставил комментарии, так как не обладал достаточной информацией о событиях в стране и подвергся влиянию «экстремистских» сайтов.

Авторы канала пишут, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за оскорбление Президента (статья 368 УК) и оскорбление представителя власти (статья 369 УК).

Где сейчас находится задержанный, неизвестно.