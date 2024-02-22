Сейм Латвии запретил импорт сельхозпродуктов из России и Беларуси

Сейм Латвии принял законопроект, запрещающий импорт сельскохозяйственных и кормовых продуктов из России и Беларуси, сообщает BB.LV.

Издание пишет, что ограничения распространяются не только на продукцию, которую ввозят напрямую из России и Беларуси, но и продукцию, которую импортируют эти страны из других государств.

Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а в дальнейшем при необходимости он может быть продлен.

По данным Службы государственных доходов в 2023 году Латвия импортировала из России более 423 тысяч тонн зерновых продуктов, что на 59,9% больше, чем в 2022 году. Стоимость импортированных из России в Латвию круп в 2023 гожу достигла 89 млн евро, что на 11,7% больше, чем в 2022 году.