С начала войны в Украине ж/д‑перевозки между Беларусью и Польшей снизились более чем в два раза

Железнодорожные перевозки между Беларусью и Польшей в последние два года снизились вдвое, такую статистику приводит Rynek kolejowy. На публикацию обратило внимание издание MOST.

В Подляском воеводстве, где действуют два железнодорожных перехода с Беларусью, польская сторона фиксирует значительное снижение перевозок. На станции «Кузница Белостокская» в 2021 году обслужили почти 3 200 грузовых поездов, в 2022 — около 2 600, а в 2023 году — только 1 200.

Через другой переход — в Семянувке — в 2021 году отправили более 3 900 составов, в 2022 — 2 600, а в 2023 году их число сократилось до 1 700.

На главном железнодорожном погранпереходе «Тересполь — Брест» в 2022 оборот составов снизился на 60% в сравнении с 2021 годом. Количество составов за 2023 год не приводится.