В прокуратуре рассказали подробности уголовного дела против против главы «Маланка Медиа» и руководительницы «Честных людей»

Генпрокуратура передала в суд уголовное дело в отношении главы «Маланка Медиа» Павла Маринича, создателя приложения «Новая Беларусь» Павла Либера, политика Александра Добровольского и руководительницы «Честных людей» Елены Живоглод. Ведомство приводит подробности дела.

Согласно материалам дела, Маринич, Либер, Добровольский и Живоглод «разработали план действий для срыва республиканского референдума». Речь идет о референдуме по изменению Конституции, прошедшем 27 февраля 2022 года.

Как пишет прокуратура, план предполагал рассылку писем членам избирательных комиссий.

«В письмах содержались угрозы для запугивания, формирования сомнения в правомерности своих действий и чувства вины за работу в составе избирательных комиссий, внушались представления о невозможности действующей власти обеспечить их безопасность», — сказано в сообщении ведомства.

7 человек осудили за попытку срыва референдума в 2022 году; они рассылали письма с угрозами членам комиссии

В прокуратуре утверждают, что членам комиссий в итоге было отправлено 11 тысяч таких писем.

Фигурантов дела обвиняют по статье о воспрепятствовании работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК). Дело расследуется в рамках «специального производства», оно позволяет судить обвиняемых в их отсутствие.