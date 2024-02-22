На свободу после 30 суток ареста не вышел экс‑политзаключенный Алексей Романов

На свободу после 30-суточного административного ареста не вышел Алексей Романов, ранее отбывший год в колонии по обвинению в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), пишет «Радыё Свабода». Также после ареста не освободили и гомельского активиста Василия Полякова.

Романов был задержан во время январского рейда силовиков по всей Беларуси. Суд арестовал его на 15 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов, после — добавил еще 15 суток. Романов должен был выйти из изолятора в четверг 22 февраля, однако, как пишет издание, его не отпустили из ИВС «в связи с выборами».

Алексей Романов имеет инвалидность и онкологическое заболевание. По информации «Радыё Свабода», ему несколько раз становилось плохо в изоляторе, его отвозили в больницу и возвращали обратно.

Не вышел на свободу и гомельский политик Василий Поляков. После 23 января его дважды арестовывали по административным статьям.