Телеграм заблокировал несколько постов «Киберпартизан» после «слива» списка сотрудников Роскомнадзора

Телеграм заблокировал несколько постов сообщества хакеров «Киберпартизаны» после «слива» списка сотрудников подразделения Роскомнадзора, отвечающего за цензуру.

Два поста, опубликованные вечером, недоступны в мобильном приложении на Android и iOS, а также в десктоп-версии телеграма на Windows и MacOS. При этом остальные посты в канале видны.

В среду 21 февраля «Киберпартизаны» опубликовали список сотрудников главного радиочастотного центра, который выполняет контрольно-надзорные и регуляторные функции Роскомнадзора.

Одноразовый пароль. «Медиазона» получила доступ к профилю от системы мониторинга соцсетей сотрудника РКН



О взломе базы ГРЧЦ активисты сообщали еще в ноябре 2022 года, но полный список тогда не публиковался. В списке содержались имена, номера телефонов, должности и адреса 206 сотрудников центра.