Беларус почти год провел в рабстве в России

Беларус Вадим Железкий 1991 года рождения 10 месяцев провел в рабстве на ферме в Свердловской области. Об этом пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на организацию «Альтернатива», которая помогла беларусу спастись.

Как пишет телеграм-канал организации, беларус поехал на заработки в Россию по предложению родственника. По договоренности он должен был работать на пилораме с зарплатой в 25 тысяч рублей (около 260 долларов).

Однако вместо пилорамы беларуса привезли в поселок Первоуральск в Свердловской области. У Вадима забрали все документы и устроили на ферму. Там его работой был уход за коровами и помощь по дому. За 10 месяцев работы он ни разу не получил зарплату. Кроме того, один раз его избили, как пишет «Альтернатива», из-за потерянной коровы.

Беларус смог обратиться в «Альтернативу» за помощью, сотрудники организации вместе с волонтерами и журналистами прибыли на место и вызвали полицию.

«Дальше развернулись разбирательства, которые так схожи от случая к случаю. Хозяин фермы, мужчина по имени Навер, утверждал, что документы у Вадима не отбирал, а потом они чудесным образом были найдены и возвращены их законному владельцу», — сказано в сообщении организации.

Зарплату беларусу так и не выплатили. Хозяин фермы заявил полиции, что переводил часть денег жене Вадима в счет алиментов, а оставшиеся уходили на покупку еды и вещей для беларуса.

В итоге Вадиму Железкому дали денег только на обратный билет в Беларусь. Как пишет «Альтернатива», сейчас он в безопасности и в скором времени сможет вернуться домой.