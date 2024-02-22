Уголовное дело на блогера Алеся Соболевского завели из‑за сотрудничества с 6TV Bielarus

Могилевский блогер Алесь Соболевский был задержан в конце 2023 года, позже стало известно, что на него завели уголовное дело. В четверг 22 февраля близкий к силовикам канал «Шестой регион» опубликовал видео с Алесем. На видео он говорит, что сотрудничал с изданием 6TV Bielarus, которое власти считают «экстремистским формированием».

На видео силовиков Соболевский говорит, что с 2017 года «являлся участником экстремистского формирования 6tv.by». По словам Соболевского, он вел для издания стримы и репортажи с акций протеста.

Алеся Соболевского задержали на работе 12 декабря и поместили в ИВС. По какой статье его осудили на 10 суток и что стало поводом для задержания — неизвестно. После отбытия наказания блогер не вышел на свободу, его перевели в следственный изолятор тюрьмы №4 в Могилеве.

5 декабря 6TV Bielarus и еще несколько могилевских изданий были признаны «экстремистскими формированиями».