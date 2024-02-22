Заключенного, осужденного за донаты, снова будут судить за финансирование «терроризма» и «экстремизма»
Заключенного, осужденного за донаты, снова будут судить за финансирование «терроризма» и «экстремизма»
22 февраля 2024, 10:52
 
 
 
 
 

Минчанина Александра Зиязетдинова, уже осужденного на три года колонии за криптоперевод фонду BYSOL по статье о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-2 УК), снова будут судить, пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело Александра в Минском городском суде 29 февраля начнет рассматривать судья Алена Шилько. Его обвиняют по статьям о финансировании экстремистской и террористической деятельности (часть 1 статьи 361-2 и часть 2 статьи 290-1 УК).

Александр Зиязетдинов содержался в ИК-17 в Шклове.

     