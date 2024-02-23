Командующий Воздушными силами ВСУ сообщил о сбитом российском самолете А‑50

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олищук сообщил о сбитом российском самолете А-50.

«А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества!"», — написал Олищук в своем телеграм-канале.

Ранее о сбитом в районе Азовского моря самолете рассказало издание «РБК-Украина». Жители поселка Трудовая Армения в Каневском районе Красндоарского края опубликовали видео с места падения.

«Около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов», — написали в телеграм-канале оперативного штаба Краснадорского края. Власти призвали жителей не выкладывать видео с места падения.

Самолет А-50 используется для обнаружения и определения координат воздушных объектов, выдачи информации на командные пункты, наведения истребителей-перехватчиков и вывода самолетов фронтовой авиации в район наземных целей.

Это третий пострадавший самолет А-50 с начала войны. Первый был поврежден на беларуском аэродроме Мачулищи. Еще один самолет над Азовским морем сбили в январе 2024 года.