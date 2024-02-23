«Бюро»: Беларуский Красный крест участвует в выборах, хотя обещал этого не делать

Беларуский Красный крест пообещал не участвовать в избирательных процессах, но в итоге как минимум на трех участках задействованы сотрудники организации, пишет «Бюро».

В распоряжении редакции оказался ответ Красного креста, в котором говорится, что после принятых изменений в законе в 2020 году они не имеют права участвовать в выборах. Это противоречит международным уставам организации.

Журналисты нашли три участка, где в избирательные комиссии входят сотрудники Красного креста: в Бобруйске, Быхове и Кричеве.