Соцпедагог интерната для престарелых присвоил 57 тысяч долларов; его приговорили к 5 годам колонии

В Витебске суд приговорил 30-летнего социального педагога Селютского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов к 5 годам колонии, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю» со ссылкой на прокуратуру.

Беларуса обвинили в мошенничестве (часть 4 статьи 209 УК) и в присвоении и растрате чужого имущества (часть 4 статьи 211 УК). По информации ведомства, социальный педагог с 2022 по 2023 год предоставил банку поддельные документы, с помощью которых снял деньги со счетов подопечных интерната. Таким образом он вывел 87 655 рублей.

Также с карточек подопечных интерната обвиняемый перечислил почти 91 тысячу рублей на игровой счет в онлайн-казино.

На суде обвиняемый признал свою вину. Беларуса также оштрафовали на 4400 рублей и лишили на 3 года права занимать должности, связанные с доступом к материальным ценностям.