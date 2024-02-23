Активист Алесь Крот выехал из Беларуси и рассказал о вербовке в КГБ

Активист Алесь Крот, защищавший права студентов и молодежи, выехал из Беларуси. В интервью «Белсату» он рассказал об обыске и вербовке со стороны КГБ.

Алесь Крот был руководителем «Студэнцкай рады», а также представлял молодежное крыло Беларуси в ООН.

До конца 2023 года активист оставался в Беларуси. Осенью к нему пришли силовики с обыском и начали угрожать уголовным делом за «экстремизм». После обыска беларуса отвезли в здание КГБ, где начали проводить допрос.

Перед Кротом поставили ультиматум: или он садится в тюрьму, или сотрудничает с КГБ. Активист выбрал второй вариант, чтобы минимизировать риски для себя.

Сотрудников КГБ интересовала возможность участия в разных мероприятиях демократических сил за границей. Силовикам была нужна информация о том, кто участвует в мероприятиях, проводимых офисом Тихановской, Латушки, откуда идет финансирование и т.д.

С куратором Крот встречался в KFC, переписка велась в телеграме. Спустя месяц активисту удалось выехать из Беларуси и рассказать о своей вербовке. Сейчас беларус находится в безопасности.