На свободу после 30 суток ареста вышел экс‑политзаключенный Алексей Романов

После 30 суток ареста на свободу вышел бывший политзаключенный Алексей Романов, пишет «Радыё Свабода». Ранее он отбыл год колонии за оскорбление Лукашенко (статья 368 УК).

По информации источника издания, в ИВС беларусу несколько раз было плохо, его отвозили в больницу и возвращали назад. Врачи тогда сообщили, что его положат на лечение после освобождения.

Романова задержали во время январского рейда силовиков по всей Беларуси. Суд арестовал его на 15 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов, после добавил еще 15 суток.

Беларус имеет инвалидность и онкологическое заболевание.