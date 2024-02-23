ЕС ввел санкции против Алексея Талая и Дмитрия Шевцова

ЕС ввел санкции против параолимпийца Алексея Талая и председателя белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова. Полный список опубликован в официальном журнале ЕС, пишет Reform.by.

В санкционный список попали: ОАО «Пеленг», 2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения и его директор Валерий Шатило, Оршанский авиаремонтный завод и его гендиректор Павел Случак.

Под санкции попали генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов, параолимпиец Алексей Талай и его благотварительный фонд, председатель Новополоцкого райисполкома Дмитрий Демидов, организация «Дельфины» и ее основательница Ольга Волкова, директор компании «НТЦ ПромТехАэро» гражданин Беларуси Сергей Астафуров, гендиректор Нижегородского машиностроительного завода уроженец Беларуси Василий Шупранов.

В санкционный список США включен посол России в Беларуси Борис Грызлов, Алексей Талай, 558-й авиаремонтный завод и его бывший директор Павел Пинигин. По информации «Зеркала», осенью 2022 года последний был задержан.