Следственный комитет начал «специальное производство» против девятерых человек; их обвиняют в грубом нарушении порядка

Следственный комитет начал «специальное производство» против девятерых человек. Информация об этом опубликована в телеграм-канале комитета.

Среди тех, кто попал в список Виталий Пахомчик, Виктор Пузан, Геннадий Гутор, Ирина Столока, Александр Терлюк, Анатолий Островский, Людмила Арастович, Ольга и Евгений Прудниковы.

Их всех обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Виталия Пахомчика еще и в оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Пахомчик — житель Постав и владелец тренировочного зала «РеЖим». Геннадий Гутор работал таможенным инспектором.