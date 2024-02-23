MAYDAY: умер бывший начальник колонии «Витьба» Алексей Старовойтов

Умер бывший начальник витебской ИК-3 «Витьба» Алексей Старовойтов. Ему было 47 лет. Колонией он руководил до лета 2023 года, пишет MAYDAY.

О причине смерти Старовойтова — неизвестно. В ИК-3 мужчина проработал почти всю жизнь. В 1998 году он пришел работать в колонию на должность контролёра.

В 2004 году он стал оперуполномоченным оперативного отдела, в 2011-м возглавил отдел тылового обеспечения, а через три года стал заместителем начальника колонии. В роли начальника пробыл около пяти лет.

В мае 2023 года в «Витьбе» умер 61-летний политзаключенный Николай Климович. По информации правозащитников, увольнение Старовойтова не было связано со смертью политзаключенного. В январе 2024 года в этой же колонии умер Вадим Храсько, осужденный к 3 годам за донаты.