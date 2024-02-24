В Беларуси транслируют обращение Светланы Тихановской по случаю годовщины начала полномасштабной войны в Украине

Сегодня в 15:00 по всей Беларуси началась трансляция видеообращения Светланы Тихановской к беларусам по случаю годовщины начала полномасштабной войны в Украине, пишет пресс-служба Тихановской.

Пресс-служба сообщает, что видео транслируется на экранах, которые установлены на площадях, в супермаркетах, торговых и спортивных центрах. По расчетам офиса Тихановской, видео могло выйти в общей сложности на более чем 2 000 экранов.

«Беларусы, я ведаю, што вы не забылі. Мы сказалі "не" дыктатуры. Мы сказалі "не" вайне. Сёння мы кажам "не" фальшывым выбарам. Мы ўмеем змагацца. мы ўмеем аб’ядноўвацца. Мы ўмеем перамагаць. Мы не спынімся, пакуль усе не будуць вольнымі. Перамены Беларусі — задача кожнага з нас», — говорит Тихановская в обращении.

Акция была организована объединением бывших силовиков Беларуси BELPOL.