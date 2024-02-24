Силовики задержали жителя Кировска, который собирался «установить скрытую камеру на избирательном участке»

Телеграм-канал провластного провластного агентства «Бобруйск Медиа» опубликовал видео с задержанным жителем Кировска, которого обвиняют в связи с инициативой «Коалиция протестных дворов».

В сюжете информационного агентства говорят, что задержанного зовут Юрий Аверков. Он является администратором «деструктивного телеграм-канала» Кировска. В ролике закадровый голос сообщает, что мужчина в канале призывал людей выходить на улицы и «нарушать общественный порядок». Также Аверков прошел регистрацию в чат-боте плана «Перамога».

На камеру мужчина говорит, что писал в бот «Перамоги» чтобы спросить: можно ли доверять плану «Перамога».

В сюжете закадровый голос добавляет, что в декабре мужчина «вновь подвергся влиянию деструктивных каналов», в которых призывали идти на избирательные участки, запомнить одного из членов комиссии и проследить за ним во время возвращения домой. Также, по словам ведущей, беларусов призывали устанавливать на участках скрытые камеры, чтобы зафиксировать нарушения подсчета голосов.

Чем конкретно занимался мужчина, неизвестно. В ролике используют скриншоты сообщений от инициативы «Коалиции протестных дворов». 20 февраля объединение заявило, что силовики начали «кампанию по дискредитации и дезинформации», и приложили скриншот с названиями фейковых каналов КПД.

В ноябре КГБ признал «Коалицию протестных дворов» «экстремистским формированием». Его участниками ведомство назвало Дениса Баранова и Виталия Иванова.