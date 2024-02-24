Тело Навального отдали матери

Тало Алексея Навального отдали его матери, об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Пресс-секретарь пишет, что Людмила Навальная находится в Салехарде.

«Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления», — добавила Ярмыш.

Ранее Людмила Навальная записала видео, где рассказала о том, что тело ее сына не хотят возвращать из морга родным, хотя у следователей готовы все медицинские и юридические документы.

«Они шантажируют меня, ставят условия, где и как должен быть похоронен Алексей», — рассказала Людмила Навальная на ютуб-канале команды Алексея Навального.