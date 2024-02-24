В Беларуси за «агентурную деятельность» осудили минимум 5 украинцев

За два года в Беларуси осудили минимум 5 украинцев за «агентурную деятельность» (статья 358-1 УК) в пользу Украины, пишет правозащитный центр «Вясна».

Гомельский областной суд 9 марта 2023 года приговорил гражданина Украины Павла Куприенко к семи годам колонии усиленного режима.

Водителя рейсового автобуса Ковель-Брест Дмитрия Гудика Брестский областной суд 24 ноября 2022 года приговорил к пяти годам колонии. Вместе с Гудиком задержали и гражданина Украины Михаила Столярчука. Его приговорили к 6 годам колонии. Госканал «Беларусь 1» выпустил фильм про Гудика и Столярчука, где рассказали, что по заданию Службы безопасности Украины задержанные собирали данные о военной технике и объектах с 2018 года.

Еще двое задержанных украинцев за «агентурную деятельность» — Сергей Бойко и Людмила Гончаренко. Детали их задержания и результаты судов неизвестны.

Также сейчас идут судебные заседания, где рассматривают дело за «агентурную деятельность» в отношении украинца из Чернигова Андрея Шмая , работавшего в Витебском облисполкоме.

В Гомельском областном суде 15 февраля в закрытом заседании начался суд над гражданками Украины Натальей Захаренко и Ларисой Крупа. Захаренко обвиняют в шпионаже в пользу Украины (статья 358 УК), а ее знакомую в недонесении о преступлении (часть 2 статьи 406 УК).