Беспилотники атаковали три российские области

Ночью российское ПВО сбила беспилотники над тремя российскими областями, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области», — сообщили в ведомстве.

В это время одном из цехов крупнейшего сталелитейного завода России Новолипецкого металлургического комбината произошел пожар. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал, что по неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата.

По его словам, огонь потушили, никто не пострадал. «Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — добавил губернатор.

Проект «Осторожно, новости» сообщает, что жители Липецка слышали три взрыва, прежде чем начался пожар. Проект утверждает, что на заводе пострадал один человек.

Издание hromadske ссылаясь на свои источники сообщает, что атака на НЛМК — это спланированная операция ГУР и СБУ. Украинские беспилотники попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа.

Новолипецкий металлургический комбинат входит в группу НЛМК одного из богатейших людей России Владимира Лисина — третьего богатейшего россиянина в списке Forbes в 2023 году (22,1 миллиарда долларов).