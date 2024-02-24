На показательный суд над «уклонистом» в пинский военкомат привели класс детей; сам «уклонист» на суд не явился
На показательный суд над «уклонистом» в пинский военкомат привели класс детей; сам «уклонист» на суд не явился
24 февраля 2024, 12:20
 
 
 
 
 

На открытое выездное судебное заседание по уголовному делу над «уклонистом» от воинской службы привели класс детей. Однако сам «уклонист» на суд не пришел, пишет издание «Медиа-Полесье»

Показательный суд проходил в пинском военкомате. На рассмотрение уголовного дела за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу (статья 435 УК), привели класс школьников, которым, судя по фото, далеко до призывного возраста.

Фото: Пинский горисполком

Обвиняемый на суд не пришел. Судья Андрей Бычило разъяснил школьникам, что решением суда мера пресечения по уголовному делу изменена на заключение обвиняемого под стражу. Пинчанина объявили в розыск для его дальнейшего помещения в следственный изолятор.

     