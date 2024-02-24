На показательный суд над «уклонистом» в пинский военкомат привели класс детей; сам «уклонист» на суд не явился

На открытое выездное судебное заседание по уголовному делу над «уклонистом» от воинской службы привели класс детей. Однако сам «уклонист» на суд не пришел, пишет издание «Медиа-Полесье»

Показательный суд проходил в пинском военкомате. На рассмотрение уголовного дела за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу (статья 435 УК), привели класс школьников, которым, судя по фото, далеко до призывного возраста.

Обвиняемый на суд не пришел. Судья Андрей Бычило разъяснил школьникам, что решением суда мера пресечения по уголовному делу изменена на заключение обвиняемого под стражу. Пинчанина объявили в розыск для его дальнейшего помещения в следственный изолятор.