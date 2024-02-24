Правозащитник Михаил Жемчужный, осужденный на шесть с половиной лет колонии строгого режима, уехал из Беларуси

Правозащитник и бывший политзаключенный Михаил Жемчужный, который в 2021 году освободился после шести с половиной лет колонии строгого режима, уехал из Беларуси. Об этом стало известно из анонса встречи с правозащитником в Вильнюсе, на который обратило внимание издание «Наша нiва».

Михаил Жамчужный — бывший политзаключенный, который в общей сложности провел за решеткой более 11 лет. По информации правозащитного центра «Вясна», Жемчужный был членом организации «Платформа», где занимался сбором информации о ситуации в местах заключения. После ликвидации «Платформы» стал основателем новой организации «Платформа иновэйшн».

В 2015 году Жемчужного в закрытом суде признали виновным в умышленном разглашении сведений, составляющих служебную тайну (часть 1 статьи 375 УК), незаконном приобретении (изготовлении) средств для негласного получения информации (часть 1 и часть 2 статьи 376 УК) и даче взятки (часть 1 и часть 2 статьи 431 УК) и приговорили к шести годам лишения свободы. После рассмотрения кассационной жалобы к его сроку добавили еще полгода.

Согласно обвинению, Жемчужный на протяжении 2013-2014 годов, получив согласие старшего инспектора — дежурного медвытрезвителя УВД Витебского облисполкома, получал служебные документы с информацией, которая, по его мнению, представляла общественный интерес: сведения о возбуждённых уголовных делах в отношении должностных лиц, сводку за 2012 и 2013 годы о происшествиях с участием сотрудников правоохранительных органов, спецдонесение по факту скоропостижной смерти гражданина Куделко в ИВС УВД Витебского облисполкома, приказ МВД «Об отдельных аспектах работы с кадрами в МВД». В обвинении указано, что эти документы он передавал «Платформе».

23 января силовики снова задержали Жемчужного. По какой статье он задержан, неизвестно.