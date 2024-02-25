Зеленский заявил, что Украина за два года потеряла убитыми 31 тысячу военнослужащих

Во время пресс-конференции на форуме «Україна. Рік 2024» Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны украинская армия потеряла убитыми 31 тысячу военнослужащих.

«Есть без вести пропавшие. Не буду играться с этими цифрами, не хочу. Прошлые обмены показали, что вернулись живыми несколько парней, которые считались без вести пропавшими. Не знаем, сколько они убили гражданских. Мы узнаем это, когда покончим с Россией», — цитирует его «Суспільне».

Это второе официальное сообщение о количестве погибших военных с украинской стороны. До этого в декабре 2022 года советник офиса Зеленского Михаил Подоляк озвучивал информацию о 10-13 тысячах погибших.