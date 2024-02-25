Умер редактор газеты «Белорусы и рынок» Андрей Александрович

В возрасте 49 лет умер беларуский журналист и редактор газеты «Белорусы и рынок» Андрей Александрович, сообщил в фейсбуке его друг Северин Квятковский. По информации «Еврорадио», это произошло в Варшаве.

«Пакуль вядома, што было вострае запаленне падстраўнікавай залозы», — уточнил Квятковский.

О смерти редактора написала редакция «Белорусы и рынок»:

«Андрей стоял у истоков современной белорусской журналистики. Он работал в БДГ, в Deutsche Welle, Thinktanks. В последние годы Андрей возглавлял газету "Белорусы и рынок". Ее выход прекращен по требованию Мининформа в декабре 2022 года», — сказали коллеги журналиста.

18 мая 2022 года Андрея Александровича допросили в КГБ. Директору издания Константину Золотых тогда же предъявили обвинение в разжигании вражды, соединенном с насилием или совершенным должностным лицом (часть 2 статьи 130 УК). В апреле 2023 года Золотых приговорили к 4 годам колонии.

В декабре 2022 года Мининформ разблокировал сайт «Белорусы и рынок».