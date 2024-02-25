Нацполиция Украины: за сутки российские войска обстреляли Донецкую область 1 657 раз

Армия России обстреляла Донецкую область 1 657 раз за сутки, сообщили в Нацполиции Украины.

По данным полиции, ранен один человек. Из-за обстрелов повреждены три жилых здания, учреждение образования, гражданские автомобили и газопровод. Удары коснулись шести населенных пунктов области: Константиновку, села Клещеевку, Нетайлово, Новоселовку Первую, Свято-Покровск и Уманское.

В ночь на 25 февраля под массированный обстрел попала Константиновка, там ранения получил местный житель. Поврежден железнодорожный вокзал, храм, два приватных и 12 многоэтажных дома, 21 магазин, 19 торговых павильонов, три учреждения образования, два административных здания, почта и киоск.

Всего за ночь повреждены 64 объекта гражданской инфраструктуры.